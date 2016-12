Die Junge Presse Niedersachsen (JPN) ist der Zusammenschluss jugendeigener, nichtkommerzieller Medien in Niedersachsen. Um sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen, haben sich vom Schulradio über SchülerInnen- und Studierendenzeitungen bis hin zu Online-Magazinen und Videogruppen zahlreiche Redaktionen und Einzelmitglieder in der JPN zusammengeschlossen. In der JPN finden sich Leute wie du und ich. Sie lebt davon, dass die erfahrene Redakteurin einer Schülerzeitung ein Grundlagenseminar teamt, der FSJler das JPN-Journal koordiniert oder eine Studentin die Finanzen regelt. Wir schmeißen unseren Verein also selbst.